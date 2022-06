Real Madrid : les deux 9 choisis pour remplacer Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a plutôt bien lancé son mercato, malgré l'échec dans le dossier Mbappé. Carlo Ancelotti pourra ainsi compter sur deux renforts de poids en vue de la saison prochaine : Aurélien Tchouaméni, recruté pour environ 100 millions d'euros à Monaco, ainsi qu'Antonio Rüdiger, arrivé libre de tout contrat en provenance de Chelsea. Et pour la suite ?

On le sait, le vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions souhaite encore recruter en défense, notamment sur les flancs. Devant, un ailier pourrait aussi arriver pendant ce marché estival. Et à la pointe de l'attaque alors ? On le sait, le Real Madrid cherche à se débarrasser de Luka Jovic et de Mariano Diaz, ce qui laissait logiquement la porte ouverte à l'arrivée d'un numéro 9 pour être le remplaçant de Karim Benzema, voir jouer à ses côtés en fonction des décisions tactiques de Carlo Ancelotti.

Deux produits de La Fabrica

Le nom de Gabriel Jesus est ainsi revenu sur la table, mais le Citizen ne pourra pas rejoindre le Bernabéu pour des raisons administratives, le quota de joueurs extra-européens étant déjà rempli par ses compatriotes Militao, Rodrygo et Vinicius. Comme l'explique AS, le Real Madrid a cependant pris la décision de ne recruter aucun attaquant de pointe, et il comptera sur deux hommes de la maison pour faire souffler le Français : Borja Mayoral et Juanmi Latasa.

Le premier est déjà plutôt connu, et il sort d'une bonne demi-saison en prêt à Getafe, où il a inscrit 6 buts en 18 rencontres (11 titularisations) de Liga, montrant de belles choses. Lors de ses plus jeunes années, le joueur de 25 ans avait enchaîné les buts avec les équipes de jeunes du Real. Le deuxième lui va être promu en équipe première après avoir inscrit 13 réalisations avec le Real Madrid Castilla, et a déjà débuté en équipe première cette saison face à Cadiz. Il est considéré comme un joueur à l'avenir brillant du haut de ses 21 ans. Deux nouveaux visages pas si nouveaux qui vont donc apporter un nouvel élan à l'équipe d'Ancelotti.