Angel Di Maria donne des nouvelles de sa famille après le cambriolage

Le 14 mars dernier, Angel Di Maria et sa famille ont été victimes d'un cambriolage chez eux. Pendant ce temps-là, le joueur affrontait Nantes au Parc des Princes mais avait été remplacé précipitamment durant la rencontre afin d'être informé de la situation. Car, sa femme et ses deux filles étaient présentes au moment des faits et ont même été séquestrées par les cambrioleurs. Le PSG a immédiatement apporté son soutien à l'Argentin et a son entourage. Depuis, tout le monde a retrouvé son calme et un peu de confiance, comme l'assure le gaucher au micro de BeIN Sports ce dimanche soir.

«Ça va mieux. Ma femme était encore un peu mal durant quelques jours. Mais c’est normal, c’est la deuxième fois. Ce n’est pas facile. Mais comme je l’ai déjà dit, je suis heureux ici. Le plus important, c’est que ma famille se sente bien» a rassuré le joueur, avant de vanter les mérites de son lieu de vie. «J’aime tout à Paris. La ville est incroyable. Là où tu regardes, c’est beau. J’ai senti quelque chose quand je suis arrivé. Dans la manière dont les gens m’ont accueilli. Avec ma femme, on prend le maté au pied de la Tour Eiffel, tranquille. J’ai fait venir ma famille, ils peuvent aussi en profiter. C’est pour ça aussi que j’ai décidé de prolonger. (...) L'un de mes rêves est de gagner la Ligue des champions avec Paris.»