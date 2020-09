PSG : Thomas Tuchel ne s'affole pas encore sur le mercato

La suite après cette publicité

Faire du neuf avec du vieux. Telle est pour l'instant la devise du Paris Saint-Germain sur le mercato estival. Deux recrues officielles sont à comptabiliser depuis l'ouverture du marché, et il s'agit de Mauro Icardi et Sergio Rico, définitivement transférés en provenance de l'Inter et du Séville FC, après avoir été prêtés la saison passée. Une troisième recrue bien connue des supporters pourrait prochainement débarquer, en la personne d'Eric-Maxim Choupo-Moting, l'attaquant camerounais dont le contrat s'était achevé le 23 août au soir.

En conférence de presse, l'entraîneur du club francilien Thomas Tuchel a évoqué ces deux cas précis. « On parle avec Choupo en ce moment, parce qu'il a fait très bien. Sergio Rico, c'était notre choix, je voulais absolument continuer avec cette combinaison Navas-Rico, c'était exceptionnel. Alphonse (Aréola, ndlr) n'est pas un numéro 2, il veut jouer, il veut montrer, grandir. On cherche une solution pour lui aussi », a-t-il expliqué. Selon nos informations, le gardien de 27 ans va s'engager avec Fulham, en Premier League.

La priorité, un latéral droit

Icardi, Rico et Choupo-Moting, voilà donc les premiers renforts, si l'on peut dire, de l'été. Cela ne suffira pas à colmater les 7 absences liées au Covid pour le match face à Lens, en attendant de constater celles pour le Classique face à Marseille. Dès lors, Thomas Tuchel peut-il se sentir lésé et mettre la pression sur son directeur sportif à l'aube d'aborder un début de saison assez costaud ? Pas du tout à l'écouter.

« Accélérer le mercato ? Non, pas de pression. On a donné des vacances, car c'était absolument nécessaire. C'était nécessaire de se reposer, de se changer les idées. Maintenant, on cherche pour trouver des solutions », a exposé Tuchel, avant de revenir sur la priorité du mercato : « on cherche au poste de latéral droit, ce n'est pas un secret. » Tuchel ne s'affole pas, il en a déjà vu d'autres avec le PSG.