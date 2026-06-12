Monaco : c’est fait à 99% pour Ansu Fati !

Alors que son avenir semblait déjà fixé, Ansu Fati (23 ans) n’a toujours pas encore acté son transfert à l’AS Monaco cet été. Pour rappel, le club de la Principauté souhaiterait toujours lever l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros, à laquelle s’ajoute un pourcentage sur une future revente, mais un obstacle resterait le frein principal de son départ : son salaire. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027, le joueur devait gagner 14 millions d’euros la saison prochaine, contre 12 millions d’euros lors de l’exercice 2025-2026.

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Mais alors que Sport se montrait pessimiste ce matin, Mundo Deportivo assure que l’affaire est réglée. Le journal pro Barça indique que tous les obstacles, notamment contractuels, ont été passés et que l’accord officiel tombera la semaine prochaine. L’ASM versera les 11 M€ aux Blaugranas qui auront une clause de rachat fixée à 29 M€. Enfin, un pourcentage lié à une éventuelle revente pourrait également être inclus.