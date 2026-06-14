Brésil - Maroc : la sortie incendiaire de Zlatan Ibrahimović contre l’arbitrage

Connu pour son franc-parler et son ton sans filtre, Zlatan Ibrahimović a intégré un casting XXL en rejoignant la chaîne américaine FOX lors de cette Coupe du Monde. La légende suédoise était notamment aux côtés de Thierry Henry lors du premier match des États-Unis face au Canada dans la nuit de vendredi à samedi. Cette nuit, l’ex-Parisien était aussi mobilisé pour le choc entre le Brésil et le Maroc (1-1).

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Fidèle à lui-même, le Suédois a laissé parler sa franchise au moment de commenter l’action litigieuse impliquant Achraf Hakimi et Vinícius Júnior. Auteur d’une semelle bien appuyée sur la cheville gauche de son adversaire dans le temps additionnel de la première période, le Parisien a échappé à une possible expulsion. Il s’en est même tiré sans le moindre avertissement. Une décision qui a suscité l’incompréhension de Zlatan Ibrahimović.

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Hakimi aurait dû être sanctionné pour Ibrahimovic

« Quand j’ai vu le duel, ma première réaction était simple : l’arbitre aurait dû intervenir et prendre le contrôle. Ce n’est pas une question de réputation ni de moment dans le match, c’est une question de protection des joueurs. L’attaquant est passé, le danger est évident, et le contact arrive trop tard. J’ai vu beaucoup de choses dans le football, mais ce moment du match est l’un de ces faits de jeu qui vont longtemps faire parler », a estimé le meilleur buteur de l’histoire de la sélection suédoise.

Vinicius clearly fouled by Hakimi. What's even the point of VAR at this point 😂 pic.twitter.com/T5c9MkTyfL — Oracle bets ⛓️‍💥 (@betsbyoracle) June 13, 2026

« Dans le football moderne, c’est exactement le type de situation où il manque de la cohérence. Parfois, c’est un jaune, parfois un rouge, parfois rien. Cette confusion frustre les joueurs et les fans. Je ne dis pas que quelqu’un a eu l’intention de blesser quelqu’un. Mais l’intention n’est pas la seule donnée à prendre en compte. L’action elle-même a des conséquences, et les arbitres sont là pour juger l’action, pas l’issue après coup. Si vous donnez un carton rouge sur une situation pareille, vous devez le faire dans tous les matchs. Sinon, les joueurs ne savent plus où est la limite. » Une action largement commentée sur les réseaux sociaux, mais qui ne devrait pas venir impacter la relation des deux joueurs, heureux de se retrouver après le match.