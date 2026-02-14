Strasbourg : quand Anthony Caci prenait volontairement un carton jaune pour voir sa copine

Désormais du côté de Mayence en Bundesliga, Anthony Caci a connu de nombreuses années du côté de Strasbourg en Ligue 1. Et le latéral gauche a raconté une anecdote improbable lors de son passage en Alsace au micro de Capté Media. Le joueur de 28 ans avait volontairement pris un carton jaune face à Nantes en Ligue 1 pour être suspendu le week-end suivant et ainsi pouvoir voir sa petite amie.

«Ce ne sont pas des anecdotes qu’on raconte normalement. J’étais à une période de la saison où j’allais être suspendu si je prenais un jaune. Et j’avais besoin de souffler un peu et de voir quelqu’un en privé, ma copine d’aujourd’hui. Je savais que j’allais prendre un carton car je voulais souffler le week-end d’après et que j’allais donc avoir du temps pour ma copine. J’avais annoncé à des amis que j’allais prendre un carton à telle minute. Et c’est ce qui s’est passé. C’était à Nantes, l’adversaire à la balle et moi qui ne tacle jamais, je lâche un grand tacle. Personne n’a compris ni mon coach ni mes coéquipiers ni moi en vrai. C’est une belle anecdote. J’ai fait comme si j’étais dégoûté d’avoir ce jaune devant l’arbitre mais au final c’est ce que je voulais. Aujourd’hui, j’ai un enfant avec ma copine donc peut-être que c’est ce petit grain de folie en plus qui a fait la différence.»