OL, coronavirus : aucun cas positif

Les Lyonnais sont de retour à l'entraînement, avec la finale de la Coupe de la Ligue en ligne de mire le 31 juillet prochain face au PSG. Les Rhodaniens ont effectivement bénéficié d'une semaine de repos pendant cette préparation un peu particulière.

Et forcément, il fallait les tester au retour. Les membres de l'effectif lyonnais ont ainsi été testés dimanche. Et bonne nouvelle, il n'y a aucun cas positif au coronavirus dans le groupe de l'OL. Il n'y aura donc pas de quarantaine pour qui que ce soit et Rudi Garcia va pouvoir continuer de compter sur tous ses hommes à l'entraînement.