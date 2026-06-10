Mercato : Julian Alvarez a appelé directement un club après l’offre du Real Madrid !

Hier, tous les médias spécialisés du football attendaient ce moment. Il était un peu plus de 19h quand le Real Madrid a enfin annoncé pour quel joueur Florentino Pérez avait fait une offre de 150 M€. Sans surprise, il s’agissait de Julian Alvarez, l’une des stars citées à de nombreuses reprises par la presse espagnole. Pérez a tenu sa promesse électorale, mais depuis, c’est le chaos total. Dans un premier temps, bon nombre d’observateurs se sont étonnés de voir la Casa Blanca publier un communiqué pour dire qu’une de leur offre avait été refusée. Un cirque médiatique pour certains qui n’ont pas hésité à affirmer que le président réélu merengue a tout simplement menti et n’a jamais fait d’offre. Info ou intox ?

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Un coup de fil très bref

Il est vrai que la promesse de faire une offre de 150 M€ n’engageait pas Pérez à recruter un crack, contrairement à ce qu’avait fait son adversaire Enrique Riquelme, en s’affichant avec un maillot madrilène floqué au nom d’Erling Haaland. Mais à l’heure où le Real Madrid sort de deux saisons vierges de tout trophée majeur, tout ce spectacle semble plutôt agacer les amoureux de la Casa Blanca et ridiculise ses dirigeants. Cette nuit, la plupart des médias locaux ont tenté d’apporter une version plausible aux derniers événements. Et comme cela se confirme, Florentino Pérez aurait fait une approche très light. En clair, un échange téléphonique très court aurait bien eu lieu entre Merengues et Colchoneros. C’est à ce moment que le Real Madrid aurait fait savoir qu’il comptait envoyer 150 M€, mais l’Atlético a immédiatement coupé court aux discussions.

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Offre refusée de 150 M€ pour Julian Alvarez : à quoi joue Florentino Pérez ? À énerver le Barça : C'est un coup de pression pour faire grimper les enchères et plomber les finances catalanes C'est un pur coup de com' : Il savait que l'Atlético refuserait à cause de la clause à 500 M€. C'était juste pour sa réélection C'est incompréhensible : Proposer 150 M€ pour un 9 alors que Mbappé est là, ça n'a aucun sens Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le Real aurait donc simplement fait connaître ses intentions, sans qu’aucune offre officielle ne parte réellement de ses bureaux, et son rival colchonero se serait contenté de tout envoyer balader en quelques secondes. On est donc loin d’un plan travaillé et d’une stratégie d’approche digne d’un dossier à 150 M€. Intercepté par le micro d’El Chiringuito alors qu’il s’engouffrait dans une berline, Enrique Cerezo, le patron de l’Atlético, a été clair : « Julian n’est pas en vente ». Reste maintenant à savoir quelle sera la suite de l’histoire. Une première tendance semble déjà se dégager. Malgré la résistance de l’Atlético, Julian Alvarez ne veut plus porter le maillot rojiblanco et le FC Barcelone reste le club le mieux placé pour l’accueillir. C’est ce qu’a confié le journaliste de la radio Cadena COPE, Joseba Larrañaga.

«Alvarez ne s’entend plus avec Diego Simeone»

«Le joueur argentin ne veut plus porter la tunique rojiblanca parce qu’il ne s’entend plus avec Diego Simeone. Il considère que, pour se développer, le jeu de l’Atlético n’est plus celui qu’il lui faut. (…) Alvarez avait un pré-accord selon lequel Alvarez allait au Barça en échange de 150 M€. Que s’est-il passé ? Le Barça a offert seulement 100 M€ à payer en plusieurs fois. L’Atlético a refusé. C’est là que Florentino Pérez a surgi et a offert 150 M€ », a-t-il déclaré, avant que son homologue d’El Chiringuito, José Alvarez, n’ajoute que l’Araignée a appelé directement le Barça pour rassurer les Culés.

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« Au Barça, ils pensent que tout ça a été fait pour faire monter le prix de l’opération, que le Real Madrid est désespéré et qu’il se concentre davantage sur le Barça que sur son projet. Un message a été envoyé juste après cette offre. Julian Alvarez a contacté directement une personne très importante du Barça pour lui dire : « je n’ai pas négocié avec le Real Madrid et je n’ai aucune intention de le faire. Je veux jouer au Barça. » Ils ont également parlé de la promesse faite par l’Atlético en février dernier qui était censée faciliter le départ d’Alvarez si ce dernier demandait à joueur au Barça. Le Barça reste très tranquille dans ce dossier, il sait que tout dépend du joueur. » La suite au prochain épisode.