CdF : les chiffres invraisemblables de l’élimination du PSG

L’élimination du Paris Saint-Germain face au Paris FC ne se mesure pas seulement à l’émotion provoquée au Parc des Princes, elle s’inscrit surtout dans une rupture statistique majeure. En cédant dès les 16es de finale, le club de la capitale a mis fin à une domination presque sans partage sur la Coupe de France, construite sur plus de deux ans et demi de succès ininterrompus. Arrivé à l’été 2023, Luis Enrique concède ainsi son premier revers dans une compétition nationale majeure depuis son installation à Paris, stoppant net une série impressionnante marquée par trois Trophées des Champions, deux titres de Ligue 1 et deux Coupes de France. Un palmarès qui traduisait une mainmise totale sur le football hexagonal, désormais fissurée par un revers aussi inattendu que symbolique.

Car ce faux pas intervient après 1 070 jours sans la moindre élimination en Coupe de France pour le PSG. La dernière sortie de route remontait au 8 février 2023, face à l’Olympique de Marseille en huitièmes de finale, au Vélodrome. Depuis ce revers, les Parisiens avaient enchaîné 13 victoires consécutives dans la compétition, décrochant deux titres consécutifs en finale, contre Lyon en 2024 puis Reims en 2025. Plus largement, cette élimination précoce est une anomalie dans l’histoire récente du club : il faut remonter à janvier 2014 pour retrouver un PSG sorti dès les 16es de finale, à l’époque face à Montpellier de Rolland Courbis. Depuis 2015, Paris avait atteint la finale à neuf reprises en onze éditions, remportant huit trophées, illustrant une régularité quasi industrielle brutalement stoppée par le Paris FC, auteur d’un exploit qui restera comme l’un des plus improbables de l’ère qatarie.