Tottenham : Kevin Danso va finalement rejoindre Sunderland

La situation de Kevin Danso a connu un sérieux retournement en quelques heures. Alors que Tottenham avait jusqu’ici refusé de céder aux sollicitations de Sunderland, notamment face à une première proposition sous la forme d’un simple prêt, les deux clubs ont finalement trouvé un accord pour le défenseur autrichien. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 27 ans va rejoindre les Black Cats en prêt avec une obligation d’achat, pour une opération estimée à environ 29 M€.

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Danso est désormais attendu à Sunderland pour passer sa visite médicale, prévue ce mardi, avant de finaliser son transfert. Arrivé définitivement chez les Spurs après son prêt en provenance de Lens, l’international autrichien quitte donc Londres à cause surtout d’une concurrence accrue dans l’axe avec les arrivées de Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. Une nouvelle étape se profile à présent pour le défenseur, qui n’a disputé que quelques minutes en ce début de saison.