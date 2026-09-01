Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Tottenham : Kevin Danso va finalement rejoindre Sunderland

Par Allan Brevi
1 min.
Kevin Danso avec Lens @Maxppp

La situation de Kevin Danso a connu un sérieux retournement en quelques heures. Alors que Tottenham avait jusqu’ici refusé de céder aux sollicitations de Sunderland, notamment face à une première proposition sous la forme d’un simple prêt, les deux clubs ont finalement trouvé un accord pour le défenseur autrichien. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 27 ans va rejoindre les Black Cats en prêt avec une obligation d’achat, pour une opération estimée à environ 29 M€.

La suite après cette publicité

Danso est désormais attendu à Sunderland pour passer sa visite médicale, prévue ce mardi, avant de finaliser son transfert. Arrivé définitivement chez les Spurs après son prêt en provenance de Lens, l’international autrichien quitte donc Londres à cause surtout d’une concurrence accrue dans l’axe avec les arrivées de Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. Une nouvelle étape se profile à présent pour le défenseur, qui n’a disputé que quelques minutes en ce début de saison.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Sunderland
Tottenham
Kevin Danso

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Sunderland Logo Sunderland AFC
Tottenham Logo Tottenham
Kevin Danso Kevin Danso
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier