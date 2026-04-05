Barça : nouvelles rassurantes pour Ronald Araujo, Marc Bernal victime d’une entorse à la cheville

Le FC Barcelone a publié ce dimanche un communiqué médical rassurant concernant deux joueurs de son effectif. Sorti en première période contre l’Atlético de Madrid (1-2), Ronald Araujo souffre d’une petite surcharge musculaire au niveau du muscle de la cuisse gauche, mais le défenseur uruguayen sera bien disponible pour le match crucial de mercredi contre l’Atlético de Madrid, cette fois en Ligue des Champions. Cette nouvelle arrive comme un soulagement pour Hansi Flick, qui pourra compter sur un renfort défensif pour ce quart de finale de C1.

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En revanche, le jeune Marc Bernal est touché par une entorse à la cheville gauche. Le temps de récupération exact n’a pas encore été fixé et dépendra de l’évolution de sa blessure au cours des prochains jours. Cette indisponibilité potentielle représente un coup dur pour le milieu de terrain catalan, qui devrait manquer plusieurs journées de compétitions.