Barça : nouvelles rassurantes pour Ronald Araujo, Marc Bernal victime d’une entorse à la cheville
Le FC Barcelone a publié ce dimanche un communiqué médical rassurant concernant deux joueurs de son effectif. Sorti en première période contre l’Atlético de Madrid (1-2), Ronald Araujo souffre d’une petite surcharge musculaire au niveau du muscle de la cuisse gauche, mais le défenseur uruguayen sera bien disponible pour le match crucial de mercredi contre l’Atlético de Madrid, cette fois en Ligue des Champions. Cette nouvelle arrive comme un soulagement pour Hansi Flick, qui pourra compter sur un renfort défensif pour ce quart de finale de C1.
El jugador del primer equipo 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗔𝗿𝗮𝘂𝗷𝗼 tiene una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. El jugador estará disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid.
El jugador del primer equipo 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹 sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución.
En revanche, le jeune Marc Bernal est touché par une entorse à la cheville gauche. Le temps de récupération exact n’a pas encore été fixé et dépendra de l’évolution de sa blessure au cours des prochains jours. Cette indisponibilité potentielle représente un coup dur pour le milieu de terrain catalan, qui devrait manquer plusieurs journées de compétitions.
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