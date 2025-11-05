Menu Rechercher
PSG : Achraf Hakimi sort du silence après sa grosse blessure

Par Hanif Ben Berkane
Achraf Hakimi face à Luis Diaz @Maxppp

Ce mardi, lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint de sortir sur blessure, en larmes, après un vilain tacle de Luis Diaz, logiquement expulsé. Le Marocain a sans doute immédiatement pensé à la prochaine échéance : la CAN au Maroc, dans son pays, dans un mois et demi. S’il n’est pas complètement forfait, Hakimi va devoir livrer une véritable course contre la montre.

Achraf Hakimi
Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence 💪🏽
Le PSG a annoncé ce mercredi qu’il souffrait d’une entorse sévère et qu’il allait manquer plusieurs semaines de compétition. Selon la presse, son absence est estimée à environ 6 à 8 semaines. Sur ses réseaux sociaux, l’international marocain, capitaine des Lions de l’Atlas, a publié un message pour montrer sa détermination. «Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence», a-t-il écrit avec une image où l’on peut lire : «petit contre-temps, grand comeback». On espère pour le Maroc et lui, un retour dans les temps.

