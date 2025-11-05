PSG : Achraf Hakimi sort du silence après sa grosse blessure

Ce mardi, lors de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a été contraint de sortir sur blessure, en larmes, après un vilain tacle de Luis Diaz, logiquement expulsé. Le Marocain a sans doute immédiatement pensé à la prochaine échéance : la CAN au Maroc, dans son pays, dans un mois et demi. S’il n’est pas complètement forfait, Hakimi va devoir livrer une véritable course contre la montre.

Le PSG a annoncé ce mercredi qu’il souffrait d’une entorse sévère et qu’il allait manquer plusieurs semaines de compétition. Selon la presse, son absence est estimée à environ 6 à 8 semaines. Sur ses réseaux sociaux, l’international marocain, capitaine des Lions de l’Atlas, a publié un message pour montrer sa détermination. «Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence», a-t-il écrit avec une image où l’on peut lire : «petit contre-temps, grand comeback». On espère pour le Maroc et lui, un retour dans les temps.