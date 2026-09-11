Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Rennes : l’analyse d’Adrien Thomasson après la victoire face à l’OM

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Adrien Thomasson face au PSG @Maxppp
Rennes 1-0 Marseille

Buteur et homme du match selon la Rédaction FM, Adrien Thomasson a été l’un des grands artisans de la victoire rennaise face à l’OM (1-0). Après une première période compliquée de son équipe, le milieu de terrain a reconnu la supériorité marseillaise avant de saluer la réaction de son équipe après la pause dans une analyse au micro de Ligue1+. « Sincèrement, il faut féliciter les gars, on a rectifié le tir en seconde période. On était en difficulté. Il faut reconnaître que l’OM était supérieur à nous, mais en deuxième période, on est monté dans l’agressivité, au niveau technique, dans la mobilité. »

La suite après cette publicité

Une montée en puissance finalement récompensée par le but de Thomasson et un succès qui confirme l’excellent début de saison rennais. « On est récompensés et on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt et vivre une fin de match tranquille. Mais bon, à la fin, ça fait 10 points sur 12. » Rennes poursuit donc sa belle dynamique, tandis que l’OM pourra regretter sa deuxième période et son incapacité à conserver la maîtrise affichée avant la pause.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier