Rennes : l’analyse d’Adrien Thomasson après la victoire face à l’OM

Buteur et homme du match selon la Rédaction FM, Adrien Thomasson a été l’un des grands artisans de la victoire rennaise face à l’OM (1-0). Après une première période compliquée de son équipe, le milieu de terrain a reconnu la supériorité marseillaise avant de saluer la réaction de son équipe après la pause dans une analyse au micro de Ligue1+. « Sincèrement, il faut féliciter les gars, on a rectifié le tir en seconde période. On était en difficulté. Il faut reconnaître que l’OM était supérieur à nous, mais en deuxième période, on est monté dans l’agressivité, au niveau technique, dans la mobilité. »

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Une montée en puissance finalement récompensée par le but de Thomasson et un succès qui confirme l’excellent début de saison rennais. « On est récompensés et on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt et vivre une fin de match tranquille. Mais bon, à la fin, ça fait 10 points sur 12. » Rennes poursuit donc sa belle dynamique, tandis que l’OM pourra regretter sa deuxième période et son incapacité à conserver la maîtrise affichée avant la pause.