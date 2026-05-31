PSG, EdF : des nouvelles d’Ousmane Dembélé après sa sortie sur blessure

Alors que sa sortie en fin de rencontre a provoqué quelques frayeurs côté parisien comme en équipe de France, Ousmane Dembélé s’est montré très rassurant après la finale remportée face à Arsenal. Touché dans le temps additionnel et remplacé avant la prolongation, l’attaquant du PSG a rapidement écarté toute inquiétude concernant une éventuelle blessure musculaire. « C’étaient des crampes ! À la 80e minute, c’était chaud… », a-t-il expliqué après la rencontre. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, qui récupérera donc son joueur sans pépin physique.

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Malgré une prestation moins brillante qu’à l’accoutumée dans le jeu, Dembélé a tout de même répondu présent dans un moment clé en transformant le penalty de l’égalisation face à David Raya. Une réalisation précieuse qui s’ajoute à une campagne européenne exceptionnelle conclue avec 8 buts et 2 passes décisives. Après sa sortie, l’international français est resté très actif sur le banc, encourageant constamment ses coéquipiers jusqu’au sacre final. De quoi confirmer que sa sortie n’était liée qu’à la fatigue accumulée après une saison particulièrement intense, tout en renforçant un peu plus sa candidature au prochain Ballon d’Or.