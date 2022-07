AS Roma : l'incroyable accueil reçu par Dybala !

La suite après cette publicité

Officiellement joueur de l'AS Roma depuis le 20 juillet dernier, Paulo Dybala était présenté ce mardi à la presse. Il a pu raconter les dessous de son étonnant mercato. Mais le clou du spectacle était prévu ce soir, avec sa présentation aux tifosi, au coeur de la ville.

Et quel accueil pour l'Argentin de 28 ans ! Devant des milliers de supporters romains, il a fait une entrée fracassante avant d'assister, presque médusé, à la ferveur locale. Il a ainsi entendu le public reprendre en choeur l'hymne de la Roma. Impressionnant !

…and this is how AS Roma unveiled Paulo Dybala as new signing tonight, in front of their fans 🟡🔴 #ASRoma@OfficialASRoma 🇦🇷pic.twitter.com/TnEl3l6VDy