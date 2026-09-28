Manchester City : Roy Keane réclame de lourdes sanctions après les 114 infractions financières

Roy Keane n’a pas mâché ses mots après l’annonce du verdict concernant Manchester City. Reconnu coupable de 114 des 115 infractions au règlement financier de la Premier League qui lui étaient reprochées, le club mancunien s’est attiré les foudres de l’ancienne légende de Manchester United. Présent sur ITV avant la rencontre entre l’Angleterre et l’Espagne, le consultant a directement répondu à Rodri, qui avait défendu les succès remportés par son ancien club. « Il était grand temps. Cela dure manifestement depuis longtemps. Je ne suis pas d’accord avec les propos tenus par Rodri à ce sujet. C’était le choix du club : ils ont choisi de tricher », a lancé l’Irlandais, avant de réclamer des sanctions : « Quels que soient les titres qu’ils ont remportés ces dernières années, ils méritent d’être sanctionnés. »

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Un avis partagé par Ian Wright, également présent sur le plateau. L’ancien attaquant d’Arsenal a notamment insisté sur les conséquences de ces infractions pour les autres formations du championnat. « Ils ont peut-être pu vivre tous ces souvenirs et tous ces grands moments ensemble, mais quand vous regardez les équipes qui les poursuivaient et qui faisaient les choses correctement, ce n’est pas normal », a-t-il déclaré. Manchester City pourrait désormais faire face à plusieurs sanctions, allant d’un retrait de points à une éventuelle remise en cause de ses titres remportés entre 2009 et 2018. Plusieurs clubs de Premier League envisageraient également de réclamer des compensations financières, tandis que le président des Sky Blues, Khaldoon Al Mubarak, rappelle que la procédure n’est pas encore terminée.