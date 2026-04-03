Ligue 1 : porté par un Dembélé XXL, le PSG s’offre Toulouse et met la pression sur Lens

Les récentes oppositions entre le PSG et Toulouse nous ont offert leur lot de spectacle. Après le palpitant match aller au Stadium en août (victoire 6-3 du PSG avec un triplé de Neves), les Parisiens ont remis sur le métier ce soir en s’imposant 3-1 au Parc des Princes avec une équipe remaniée, et pour la 200e d’Hakimi. Ce succès des Rouge et Bleu n’est pas forcément le plus beau obtenu cette saison, mais il porte la signature d’Ousmane Dembélé, revenu en grande forme d’une trêve internationale réussie avec les Bleus et auteur d’un des buts de la saison en Ligue 1.

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C’est lui qui était l’aboutissement de la domination parisienne après un mauvais renvoi de la défense toulousaine, trop spectatrice. À l’entrée de la surface, il déclenchait une soudaine et violente reprise du pied gauche. L’équilibre était parfait, la finition aussi face à un Guillaume Restes impuissant (24e, 1-0). Impuissant ? Safonov l’était cinq minutes plus tard après avoir commis deux faux pas en à peine 30 secondes : une mauvaise lecture de trajectoire en dehors de sa surface, puis une sortie incertaine sur le corner suivant pour permettre à Nicolaisen d’égaliser (27e, 1-1).

Dembélé taille Ballon d’Or

Très remuant et survolté, Kvaratskhelia allait, lui, être récompensé par une passe décisive avant la pause. Le Géorgien prolongeait astucieusement le ballon de la tête sur corner, et l’indispensable Dembélé s’offrait son deuxième but de la soirée, le 14e de la saison (33e, 2-1). On pensait le Ballon d’Or s’offrir un triplé après la pause, toujours dans la même configuration, au second poteau, mais il était cette fois signalé hors-jeu (54e).

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Dans le même temps, l’épatant Kang-in Lee faisait des dégâts dans la défense toulousaine, tandis que Zaïre-Emery mettait Yann Gboho sous l’éteignoir. Pacho et Zabarnyi avaient des situations de marquer mais butaient sur un Restes en alerte (62e), quand l’entrant Joao Neves, auteur d’un triplé mémorable à l’aller, se heurtait à la défense toulousaine. Malgré une fin de match plus hésitante, les Parisiens sécurisaient leur victoire grâce à leur supersub Gonçalo Ramos, auteur d’une belle frappe enveloppée à l’entrée de la surface (90+2e, 3-1). Les hommes de Luis Enrique mettent provisoirement Lens à 4 points, qui affrontera le LOSC ce week-end. Les yeux sont désormais tournés vers la réception de Liverpool mercredi.