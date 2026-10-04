Les mots forts de Pape Gueye sur l’OM

Pape Gueye n’a pas caché son attachement à l’Olympique de Marseille, qu’il a quitté en 2024 pour rejoindre Villarreal. Interrogé sur la situation actuelle de son ancien club, le milieu de terrain sénégalais a reconnu vivre une période particulière en tant qu’ancien joueur et supporter. «C’est une situation qui est triste. Je suis toujours passionné. Je regarde tous les matchs. C’est une équipe qui donne tout sur le terrain. Il y a des situations que l’on ne maîtrise pas. J’espère que ça va s’arranger pour eux et qu’ils vont faire une bonne partie de saison», a-t-il confié, preuve que son lien avec l’OM reste fort malgré son départ.

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Le joueur de Villarreal conserve également des attaches au sein du vestiaire marseillais, où il compte encore plusieurs amis. Une proximité qui rend le contexte d’autant plus difficile à vivre pour lui. «J’ai encore des amis qui y jouent. En tant que supporter, c’est un peu compliqué», a-t-il expliqué. Une déclaration qui témoigne de l’affection toujours portée par Gueye au club phocéen, malgré la distance et son nouveau chapitre en Espagne.