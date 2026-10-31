Ligue 2 : Montpellier s’amuse à Annecy et met la pression sur l’ASSE

Montpellier s’est bien amusé ce samedi lors de cette 11e journée de Ligue 2. En déplacement à Annecy, les ouailles de Zoumana Camara n’ont pas fait de détails en s’imposant 3-0, enchaînant au passage une 5e victoire lors de leurs 6 derniers matchs de championnat. Ils reviennent à un petit point du leader, l’AS Saint-Etienne, qui reçoit l’En Avant Guingamp ce soir (20h).

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Le dauphin n’a jamais été mis en danger dans ce match à sens unique. Le grand espoir Laciné Megnan-Pavé (16 ans) a encore frappé. En ouvrant le score à la 24e, l’attaquant a inscrit son 4e but de la saison déjà (plus 2 passes en 9 matchs). Le doublé de Nicolas Pays (44e, 63e) a scellé le sort de cette rencontre. Après cette 4e rencontre consécutive à domicile sans victoire, Annecy stagne à la 7e place.