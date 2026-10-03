Équipe de France : Zinédine Zidane totalement fan de Lucas Da Cunha

Lucas Da Cunha a connu une soirée plus contrastée face à l’Italie (1-1) que quelques jours plus tôt en Belgique. Titulaire pour la deuxième fois avec les Bleus, le milieu de Côme s’est montré moins dominant dans les duels et dans la récupération, tout en continuant à apporter par sa disponibilité et sa capacité à jouer rapidement vers l’avant. Sa soirée a toutefois été marquée par une erreur sur l’égalisation italienne, après un contrôle manqué sur une passe d’Adrien Rabiot qui a permis à Alessandro Bastoni de remettre les deux équipes à égalité. Une action sur laquelle Zinédine Zidane a refusé de désigner un responsable : « je ne vais pas rentrer dans le truc de quelle est la faute de qui. Quand il y a une erreur, c’est la faute de tout le monde. »

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Malgré cet épisode, le sélectionneur français reste particulièrement séduit par le profil du milieu de 25 ans. Zidane estime que Da Cunha possède exactement les qualités qu’il recherche dans l’entrejeu et a une nouvelle fois salué sa personnalité. « Ce que j’attends d’un milieu de terrain ? Ce qu’il a fait, ce qu’il fait et ce qu’il est en train de faire », a expliqué le technicien, avant d’insister sur son caractère : « il n’a pas peur de jouer. Il filtre les passes. Tout ce que j’aime, il sait faire des transversales de 40 mètres… C’est un joueur assez intéressant. » Malgré son erreur face à l’Italie, Da Cunha conserve donc toute la confiance de Zidane après ses deux premières sélections.