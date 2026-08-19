PSG : pourquoi le Parc des Princes est impraticable

La rencontre entre le PSG et Rennes, initialement programmée ce dimanche soir au Parc des Princes, a finalement été délocalisée au Roazhon Park en raison de l’état catastrophique de la pelouse pourtant réputée comme l’une des meilleures du monde, capables de résister aux températures extrêmes hivernales. Un scénario directement lié aux épisodes de chaleur qui ont frappé la capitale cet été. Le terrain parisien, conçu avec des graines semées l’été qui mettent du temps à prendre forme et ont du mal à résister aux fortes chaleurs, a été fortement fragilisé par cinq vagues de canicule successives, avec des températures qui ont fait grimper le thermomètre à plus de 50°C au niveau de la pelouse. Malgré les dispositifs mis en place pour préserver le terrain, la répétition de ces fortes chaleurs a fini par considérablement dégrader le gazon, au point de ne plus garantir des conditions satisfaisantes pour une rencontre de Ligue 1.

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La configuration même du Parc des Princes a également joué un rôle dans cette dégradation. L’importante structure en béton du stade a accentué l’accumulation et la restitution de la chaleur autour de la pelouse, rendant les conditions encore plus difficiles pour le gazon. Une situation exceptionnelle qui explique pourquoi le PSG ne pourra finalement pas lancer sa saison en championnat dans son enceinte habituelle. Le club parisien et les instances ont donc privilégié la délocalisation à Rennes afin de permettre à l’affiche de se jouer dans de bonnes conditions, plutôt que de prendre le risque d’évoluer sur une pelouse devenue impraticable. Le Parc, pourtant doté d’une pelouse naturelle chauffée et renforcée de brins synthétiques, est ainsi victime d’un phénomène climatique particulièrement intense.