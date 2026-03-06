L’épineux problème qui pourrait plomber l’OL

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a dit adieu à un titre. La Coupe de France. Après la rencontre face au Racing Club de Lens (2-2, 4 à 5 aux t.a.b), Paulo Fonseca est revenu sur cet objectif manqué. «Nous voulions gagner la Coupe de France. Mais la Ligue Europa et le Championnat sont plus importants pour l’OL. Lens est une meilleure équipe, deuxième de L1. Mais je ne pense pas qu’ils ont plus mérité que nous. Jusque-là, Lens a fait un grand championnat. Ils sont intenses. Leur jeu est très vertical et mérite son classement en L1.» Déçu, le Portugais a tout de même apprécié l’attitude de ses joueurs, qui se sont battus jusqu’au bout. Certains ont brillé à l’image du jeune Rémi Himbert. D’autres, eux, ont manqué ce rendez-vous comme Endrick, qui est passé à côté de son match.

Un effectif éprouvé

Du côté de la direction, sortir à ce stade de la compétition est rageant, d’autant que le chemin jusqu’à la finale n’était pas si difficile, même si Toulouse demeure un sérieux concurrent. Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, a évoqué cette rencontre. «On perd un 1/4 de finale de Coupe de France, bien sûr qu’on est déçu. Je suis très fier de l’équipe, de l’état d’esprit qu’elle a montré ce soir (hier). Depuis le début de la saison, c’est ce qu’on voit régulièrement. Malgré la déception de perdre ce match, il y a un état d’esprit qui perdure. La première mi-temps a été difficile. Il ne faut pas oublier que Lens fait une très grosse saison. On avait aussi que trois jours de récupération après Marseille, un match qui avait aussi été éprouvant.»

Il a ajouté : «mais encore une fois, je le répète, l’état d’esprit de cette équipe est exceptionnel. On montre des valeurs qui sont vraiment incroyables. C’est quelque chose qui va nous servir pour la suite du championnat et en Coupe d’Europe. Revenir de 2-0 contre Lens, quand on connaît les qualités de cette équipe, je trouve que c’est une bonne chose. En deuxième mi-temps, on est revenu. Tout le monde se bat et défend, c’est ce que je retiens.» Avec un effectif au complet, la donne aurait peut-être été différente. Hier soir, Pavel Sulc, Afonso Moreira, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Ruben Kluivert manquaient à l’appel. Même si le retour de "Magic" Fofana est imminent, l’OL commence à tirer la langue. Certains enchaînent les matches et commencent à être dans le dur.

Une infirmerie qui ne désemplit pas

On pense à Clinton Mata ou encore à Ainsley Maitland-Niles, qui est sorti hier soir après avoir été touché. «L’équipe a très bien répondu physiquement. (Ainsley) Maitland-Niles a connu un problème d’adducteurs», a avoué Paulo Fonseca face aux médias. Si le Portugais s’en sort plutôt bien depuis le début de la saison, il ne peut pas faire des miracles à chaque fois avec un effectif qui a beaucoup joué cette saison. «On joue trois compétitions avec un effectif plutôt restreint et une ligne offensive qui est plus ou moins blessée donc ce n’est pas simple. Le coach a dû s’adapter. On a le jeune Himbert qui fait encore une entrée incroyable avec une passe décisive et un but. Donc encore une fois, ça va nous servir pour la suite», a avoué MLJ.

Le Directeur Technique a ajouté : «je pense qu’il n’y a pas que nous qui avons beaucoup de blessés. C’est la période qui veut ça. On enchaîne beaucoup de matches. On a joué trois compétitions avec un effectif plutôt restreint. On subit les contrecoups de ça. Mais des joueurs vont revenir et on sera plus fort durant les prochaines semaines. Il nous reste deux compétitions. Le championnat, qui aurait dit qu’on serait troisième il y a un mois avec 2 points d’avance sur l’OM. On est toujours en Europa League. On va donner le maximum comme à chaque match.» Il faut espérer pour Paulo Fonseca et pour l’Olympique Lyonnais, qui arrivent à bricoler et qui s’en sortent plus ou moins pour le moment, que les blessés reviendront vite et que d’autres joueurs ne rejoindront pas l’infirmerie en plein money-time de la saison.