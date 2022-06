Italie : Donnarumma très fier d'avoir porté le brassard de capitaine

Après une défaite lors de la Finalissima face à l'Argentine et un match nul face à l'Allemagne en Ligue des Nations, l'Italie a retrouvé le chemin de la victoire face à la Hongrie ce mardi. Gianluigi Donnarumma est revenu sur la performance de son équipe : «il y avait une grande envie de repartir ensemble, d'être bien ensemble. Il fallait une victoire pour bien repartir. On ira de l'avant avec notre volonté et notre union. Il y avait ce besoin de repartir avec ces jeunes joueurs qui sont arrivés, ils se sont mis à disposition, avec le bon esprit, parce que ce maillot n'a pas de prix.»

Pilier de l'effectif de Roberto Mancini, le portier du PSG était aligné malgré une gêne au doigt et le sélectionneur azzurro lui confiait même le brassard de capitaine : «c'était une émotion indescriptible de porter le brassard de capitaine, il n'y a pas de mots. Ma blessure à un doigt? Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt! Je dois remercier l'encadrement médical qui m'a aidé au mieux parce qu'il y a deux jours ce n'était pas pensable de jouer. Avec la volonté et leur aide, j'ai réussi à entrer sur le terrain. Je jouerai tant que c'est possible.»