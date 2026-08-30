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Lazio : l’arrière-petit-fils de Benito Mussolini change son flocage

Par Sasha Nahon
1 min.
Romano Floriani Mussolini @Maxppp

Romano Floriani Mussolini a disputé ses premières minutes en match officiel avec la Lazio lors de la victoire à Bologne (1-0), avec un changement particulièrement remarqué sur son maillot. L’arrière-petit-fils de Benito Mussolini, âgé de 23 ans, a choisi d’arborer « Romano » dans son dos et non plus « Mussolini », comme lors de son passage à la Juve Stabia. Entré dès la 19e minute pour remplacer Adam Marusic, blessé, le latéral droit a participé à l’action de l’unique but en effectuant la touche à l’origine de la réalisation de Davide Frattesi (59e). Son entrée a également été accompagnée de chants de certains ultras de la Lazio faisant référence à son arrière-grand-père, alors que le joueur cherche depuis plusieurs années à être jugé avant tout pour ses performances sur le terrain.

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Formé à la Lazio après un passage par l’AS Rome puis plusieurs prêts, Romano Floriani Mussolini n’a pas expliqué publiquement son choix de retirer « Mussolini » de son flocage. Il avait pourtant utilisé « F. Mussolini » à la Juve Stabia, mais affirme depuis longtemps ne pas vouloir être associé sportivement à son histoire familiale. « Depuis que je joue au football, je n’ai pensé qu’à jouer. Ça a surtout posé un problème aux autres, pas à moi. Je suis ici pour jouer, pour m’exprimer sur le terrain, pas pour autre chose », expliquait-il. Ses débuts réussis pourraient désormais lui permettre de gagner du temps de jeu sous les ordres de Gennaro Gattuso. « Il me plaît, il a un gros moteur et une grosse marge de progression », a estimé l’entraîneur de la Lazio, qui pourrait de nouveau faire appel à lui ce dimanche contre le Genoa.

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