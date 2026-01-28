PSG : Dro Fernandez est au Parc des Princes

Nouvelle recrue du PSG, Dro Fernandez va devoir attendre le week-end prochain contre Strasbourg pour porter le maillot parisien pour la première fois. Il ne peut être inscrit par son nouveau club dans cette première phase de Ligue des Champions mais il est bel et bien présent au Parc ce soir pour assister à la rencontre face à Newcastle.

L’ancien Barcelonais, recruté pour environ 8,2 M€, a été aperçu en tribune. Nul doute qu’il espère une victoire de ses néo-partenaires pour faire partie de l’équipe lors du tour, ou des tours suivants. Cette saison, l’ailier a déjà disputé un match de C1, durant lequel il a même été passeur décisif.