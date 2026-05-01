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UEFA Europa Conference League

C4 : le Rayo Vallecano crie au scandale

Par Tom Courel
1 min.
Rayo Vallecano @Maxppp
Vallecano 1-0 Strasbourg

Après le coup de gueule d’Unai Emery sur le VAR en Ligue Europa, un nouvel incident est venu entacher une soirée européenne. En effet, Strasbourg a chuté face au Rayo Vallecano hier soir en Ligue Europa Conference (1-0). Et du côté des Espagnols, Jorge de Frutos n’a pas caché sa colère au coup de sifflet final de la rencontre malgré la victoire. Après une action litigieuse impliquant le gardien alsacien, Mike Penders, l’ailier espagnol estimait avoir subi un penalty évident, ignoré par l’arbitre et le VAR.

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« Je me suis retrouvé face au gardien et quand je me suis retourné, j’ai vu qu’il m’avait marché dessus volontairement. Il est allé toucher ma cheville. Je ne comprends pas comment le VAR n’intervient pas là-dessus. Il m’a regardé du coin de l’œil et j’ai vu qu’il venait vers moi avec le pied. Il n’y a plus rien à faire. Je n’ai pas parlé à l’arbitre sur le terrain. Il ne m’a rien dit. Je pense qu’il a sifflé faute contre moi, mais je ne comprends pas. Pour moi, c’est un penalty très clair », a-t-il indiqué aux médias. Son coéquipier Andrei Rațiu a, lui aussi, dénoncé les décisions arbitrales après le succès. « Moi aussi, j’ai vu une agression. C’est étrange que le VAR ne soit pas intervenu ».

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