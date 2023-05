Real Madrid : jackpot à venir pour Palmeiras grâce à Endrick

La suite après cette publicité

En marquant lors de la large victoire (5-0) de Palmeiras face à Goiás, dimanche pour le quatrième tour du championnat national Brasileirão, Endrick se rapproche de l’un des objectifs inscrits dans le contrat de sa vente au Real Madrid, en provenance d’Espagne, signé en décembre dernier. Avec quatre buts inscrits dans la saison, le numéro 9 doit marquer encore une fois pour atteindre la barre des cinq réalisations et ainsi remplir l’un des bonus convenus lors de la transaction avec le club espagnol. La plupart des objectifs fixés dans le contrat avec le Real Madrid sont considérés comme ayant de bonnes chances d’être atteints. Ils tiennent compte des performances d’Endrick non seulement à Palmeiras mais aussi en Espagne lors de ses premiers mois.

Si la valeur globale du contrat est encore gardée confidentielle, le montant des bonus pour l’ensemble du contrat avoisine les 25 millions d’euros supplémentaires (137,8 millions de reais). Pour rappel, l’ensemble de la négociation entre Palmeiras et le Real Madrid pour Endrick pourrait atteindre 72 millions d’euros (environ 400 millions de reais). 35 millions d’euros (194,9 millions de reais) sont fixés et versés en deux versements : un cette année et un autre en 2024, lorsque l’attaquant signera officiellement à Madrid. Palmeiras a droit à 70% de la valeur de l’ensemble de la transaction, tandis qu’Endrick et sa famille ont les 30% restants. Au Verdão, les chiffres dépendent des réalisations personnelles (nombre de matchs et de buts). Au Real, les primes viendront en fonction des performances collectives.

