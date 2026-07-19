Espagne - Argentine : les compositions officielles

Ce dimanche, place à un moment d’histoire avec la finale de la Coupe du Monde 2026. On a le droit à un choc au sommet entre l’Espagne qui cherche une deuxième étoile et l’Argentine qui souhaite obtenir son quatrième sacre. La Roja s’articule dans un 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages derrière Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri et Fabian Ruiz sont associés au milieu du terrain. En pointe, Mikel Oyarzabal est accompagné par Lamine Yamal, Dani Olmo et Alex Baena.

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De son côté, l’Albiceleste s’organise dans un 4-4-2 avec Emiliano Martinez dans les cages derrière Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis MacAllister et Nico Gonzalez. Devant, Julian Alvarez est en pointe avec Lionel Messi en soutien.

Les compositions

Espagne :

Argentine :