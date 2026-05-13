CdM 2026 : Maxence Lacroix croit fort en sa convocation avec les Bleus

Battu 3-0 par Manchester City avec Crystal Palace, Maxence Lacroix reste néanmoins sur une belle saison. Devant défier le Rayo Vallecano en finale de Ligue Europa Conference le mercredi 27 mai, le défenseur central français attend de pied ferme la liste de l’équipe de France que dévoilera Didier Deschamps ce jeudi.

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Au micro de Canal+, celui qui a connu sa première convocation en mars dernier avec des capes contre le Brésil et la Colombie s’est montré confiant. «Oui bien sûr. Moi je pense que je vais y aller au Mondial ! Si moi j’y crois pas, personne ne va y croire ! Ce sera intéressant de voir ce qui va sortir demain», a-t-il confié.