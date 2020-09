Mercato LOSC : Galtier ne s'en fait pas

Présent en conférence de presse ce vendredi midi, Christophe Galtier a fait un petit point sur le mercato du LOSC. Et visiblement, le technicien lillois n'est pas au fait des dernières avancées de ses dirigeants dans ce domaine, à l'image de sa réponse concernant le jeune Turc Mustafa Kapi (18 ans), arrivé chez les Dogues il y a un peu moins d'une semaine. «Je ne le connais pas, il n'est pas encore avec nous. Je ne peux vraiment pas en parler», a-t-il lancé avant de poursuivre sur ce thème.

«Mon président a cette capacité à nous laisser dans la compétition. Je suis focalisé sur la préparation des matches. À mes yeux, le 5 octobre, c'est loin. J'ai encore trois matches à préparer, après il y aura la coupure internationale avec la clôture du mercato. D'ici là, je dois obtenir les meilleurs résultats possible et mettre en place notre jeu. Je suis sur que Luis (Campos) et le président travaillent sur des sorties qui seront compensées par des arrivées. Mais c'est bien que je ne sois pas tenu au courant, comme ça, ma tête est à la compétition et cela n'interfère pas dans mes choix», a-t-il expliqué. C'est dit.