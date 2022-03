FC Barcelone : Xavi prend en main les dossiers brûlants du mercato

La suite après cette publicité

Xavi mouille le maillot. Comme lorsqu'il était joueur, l'ancien milieu de terrain devenu entraîneur est toujours à fond. Arrivé sur le banc du FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman en novembre dernier, l'Espagnol âgé de 42 ans pose sa patte sur le club blaugrana. Il a d'ailleurs gagné encore plus de crédit dimanche lors la belle victoire de son équipe lors du Clasico face au Real Madrid à Santiago-Bernabéu.

Chez lui au Barça, bien plus qu'un club à ses yeux, le technicien ibérique veut bâtir un projet solide. Il a commencé dès cet hiver en insistant pour que sa direction recrute Ferran Torres. Un choix gagnant. Xavi a aussi validé les autres arrivées, elles aussi intéressantes. Sur une bonne lancée, le coach travaille en étroite collaboration avec sa direction sur le prochain mercato et sur le Barça version 2022-23.

Xavi multiplie les rendez-vous

Depuis plusieurs semaines déjà, il multiplie les réunions de travail et enchaîne les rendez-vous secrets avec les recrues potentielles. Fin février, il s'était rendu à Munich avec Jordy Cruyff (directeur technique) afin de rencontrer en personne Erling Braut Haaland. L'idée était de lui exposer son plan pour remettre le Barça au sommet du football européen et de doubler la concurrence. Une initiative qui a séduit le Norvégien, qui a malgré tout un penchant pour le Real Madrid.

Xavi a été en contact également avec Cesar Azpilicueta. En fin de contrat à Chelsea, il dispose d'une option pour prolonger alors que les Blues vivent des moments difficiles. Malgré cela, l'entraîneur culé ne lâche pas le morceau et échange très régulièrement au téléphone avec Azpi, qu'il veut avoir dans son équipe. Une méthode qui a déjà porté ses fruits puisque Xavi, en consensus avec Jordy Cruyff, Mateu Alemany et Joan Laporta, a convaincu les trois premières recrues estivales du Barça.

Il s'investit dans le dossier Dembélé

En effet, il a convaincu en personne ou au téléphone Andreas Christensen (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan) et Pablo Torre (Santander) d'adhérer à son projet. À chaque fois, il a usé de la même stratégie à savoir détailler son modèle et ses idées de jeu et vanter les mérites du Barça, le "meilleur club du monde" explique Sport. Il devrait donc utiliser les mêmes moyens pour faire venir Raphinha, un élément dont il apprécie grandement le profil et qui remplacerait Ousmane Dembélé, en fin de contrat. Mais là encore, Xavi n'a pas dit son dernier mot comme expliqué sur notre site.

Le coach espère toujours convaincre le Français, de retour au premier plan sous ses ordres. Interrogé par Catalunya Radio hier, Rafa Yuste, le vice-président du club, a confié que l'entraîneur poussait pour garder Dembouz. «Comme vous le savez, les premières négociations n'ont pas porté leurs fruits à l'époque. Mais Xavi nous dit qu'il est un joueur exceptionnel, ce qu'il est, et qu'iil apporte aussi beaucoup au club. Je pense que c'est aussi très important sur le plan psychologique avec le joueur car il comprend beaucoup mieux le système. Il est clair que Xavi est une référence pour les joueurs. C'est vrai que Dembélé se sent chaque jour plus à l'aise à Barcelone et je n'exclus pas que dans les mois à venir nous rencontrions à nouveau ses agents avec la possibilité qu'il continue avec nous». Avec un atout comme Xavi dans sa manche, le Barça peut y croire.