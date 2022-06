PSG : Presnel Kimpembe met les choses au clair sur son avenir

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de retrouver la Croatie, lundi soir, pour la 4e journée de Ligue des nations A, Presnel Kimpembe (26 ans) en a profité pour mettre les choses au clair sur son avenir. Interrogé à ce sujet, le défenseur parisien avait semé le trouble laissant place aux rumeurs d'un possible départ vers Chelsea. Une sortie aux allures de coup de pression dont le Français a voulu se justifier.

«J'ai dit que j'avais envie de pouvoir savoir quel est le projet du club, je n'ai rien dit de mal. Je suis arrivé au PSG à 9, 10 ans. C'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué», a ainsi assuré Kimpembe devant les journalistes avant d'en dire plus sur sa place au PSG : «être leader, c'est un rôle naturel que j'ai l'habitude d'avoir au PSG. Je fais partie des plus anciens dans ce groupe. Je ne pense pas qu'ils aient tant besoin de moi, ce sont des jeunes mais ils ont déjà une certaine expérience dans leur club. Mais c'est un rôle que j'aime occuper».