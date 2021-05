Droits TV : Canal+ et la LFP attendent un geste de beIN Sports

Alors que Canal + avait sauvé le football français en février dernier en récupérant les droits télévisuels de la Ligue 1 et de la Ligue 1 laissés à l’abandon par Médiapro et Téléfoot la chaîne, il reste désormais à trouver un nouveau diffuseur pour les prochaines saisons. En effet, Canal + ne s’étant engagé que jusque la fin de saison, le casse-tête débute désormais.

La suite après cette publicité

D’après L’Équipe, ce dernier ainsi que la LFP serait dans l’attente d’une réponse de beIN Sports alors que la volonté des trois partis est de créer une chaîne 100% Ligue 1, qu’éditerait et financerait, partiellement (à hauteur de 100 millions d’euros), la chaîne aux couleurs violettes. En attendant, les clubs professionnels retiennent leur souffle et le conseil de l’État aussi car tous attendent un geste fort et un mouvement de la part de beIN Sports, désormais seul décisionnaire dans cette affaire.