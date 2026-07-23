Équipe de France : Jean-Michel Aulas enrage face aux conditions de nomination de Zinédine Zidane

Après le départ de Didier Deschamps du banc de l’équipe de France, cela ne fait plus aucun doute : Zinedine Zidane va reprendre du service. En effet, l’ancien entraîneur du Real Madrid devrait être officialisé mardi prochain lors d’une conférence de presse en présence de Philippe Diallo, président de la FFF. Pourtant, le secret longtemps gardé autour du successeur de DD ne plaît pas à tous, à commencer par Jean-Michel Aulas, vice-président de l’instance. Ces dernières heures, l’ex-boss de l’OL s’est, en effet, étonné du peu d’informations livrées aux dirigeants fédéraux.

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«Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n’est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process… Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue», s’est ainsi étonné JMA dans un mail adressé à tous ses collègues (près de 30) du comex.