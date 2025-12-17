Menu Rechercher
Serie A

L’AC Milan tente sa chance pour Niclas Füllkrug

Par Aymen Khelil
1 min.
Niclas Füllkrug, l'attaquant de West Ham @Maxppp

Après une saison 2023-2024 monstrueuse à Dortmund accompagnée de 15 buts et 10 passes décisives, le transfert de Niclas Füllkrug à West Ham ne semble pas avoir porté ses fruits. L’international allemand avait rejoint le club anglais contre 27 millions d’euros mais il n’a joué que 8 matchs en Premier League et 1 en EFL Cup pour aucun but ni passe décisive dans les deux compétitions. Du haut de ses 32 ans, il n’est pas impossible que le natif d’Hanovre prenne un nouveau départ en Serie A.

Selon le Daily Mail, l’AC Milan intensifie ses efforts pour le recruter, mais aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Le club italien est à la recherche d’un attaquant et il fait partie des nombreux prétendants par Füllkrug, aux côtés de clubs de Bundesliga comme Wolfsburg. West Ham est prêt à écouter les offres, mais souhaiterait un retour sur investissement des 27 M€, afin de renforcer son secteur offensif en janvier. Les Rossoneri devraient proposer un prêt avec option d’achat, ce qui pourrait ne pas convenir aux exigences de West Ham.

