Le scénario a viré au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Dans le temps additionnel, à la 90e+5 minute, Le Mans a complètement renversé la rencontre grâce à Vercruysse. Après un travail de Colas sur le côté droit, Bamba a été laissé libre dans la surface et a pu servir son coéquipier au point de penalty. Ce dernier n’a pas tremblé et a conclu d’un plat du pied droit pour tromper De Lange.

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Menés après avoir longtemps maîtrisé leur sujet, les Manceaux ont finalement retourné l’OM dans les dernières minutes. Le Vélodrome était sous le choc, tandis que les visiteurs réalisent un incroyable coup en prenant l’avantage au bout du suspense.