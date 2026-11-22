Ligue 1
Le Mans : l’incroyable but de la victoire de Vercruysse qui climatise l’OM au Vélodrome
1 min.
@Maxppp
Le scénario a viré au cauchemar pour l’Olympique de Marseille. Dans le temps additionnel, à la 90e+5 minute, Le Mans a complètement renversé la rencontre grâce à Vercruysse. Après un travail de Colas sur le côté droit, Bamba a été laissé libre dans la surface et a pu servir son coéquipier au point de penalty. Ce dernier n’a pas tremblé et a conclu d’un plat du pied droit pour tromper De Lange.
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L1+ @ligue1plus – 22:44
INCROYABLE ILS L'ONT FAIT 😱Voir sur X
Jean Vercruysse marque à la dernière minute pour @LEMANSFC et permet à son équipe de prendre l'avantage 2-3 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la pause !
#OMLMFC
Jean Vercruysse marque à la dernière minute pour @LEMANSFC et permet à son équipe de prendre l'avantage 2-3 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la pause !
#OMLMFC
Menés après avoir longtemps maîtrisé leur sujet, les Manceaux ont finalement retourné l’OM dans les dernières minutes. Le Vélodrome était sous le choc, tandis que les visiteurs réalisent un incroyable coup en prenant l’avantage au bout du suspense.
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