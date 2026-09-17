Crise ouverte à Manchester United !

Old Trafford est devenu le temps d’une soirée le théâtre des cauchemars. Malgré deux buts d’avance (signés Lacey et Mount dès la 8e, puis la 10e minute) contre Brighton au 3e tour de League Cup, Manchester United a fini par s’incliner 3-2 et sort déjà de la compétition. La réduction de l’écart de Kostoulas juste avant la pause a relancé les Seagulls, qui ont fini par l’emporter grâce à Gross (65e) et De Cuyper (69e). Les Mancuniens sont sortis la tête basse du terrain, et sous les sifflets intenses de leurs supporters, très en colère. Michael Carrick est désormais sous pression.

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L’entraîneur mancunien a reconnu que cette défaite était « inacceptable » et évoque un effondrement en seconde période. « Nous ne pouvons pas accepter cela en tant que groupe. J’en prends la responsabilité, a-t-il assumé après la désillusion. Notre performance en seconde période, c’est de ma faute. On va tous s’améliorer. On doit s’améliorer. On a un match important dimanche pour lequel il faut se préparer. On est éliminés de cette compétition et il faut renouer avec la victoire. C’est dur à encaisser pour le moment. » Cela commence à faire beaucoup.

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Un improbable record

Ce week-end, Manchester United a perdu le derby face à son voisin City (1-0), et il y avait déjà eu avant le nul à Everton concédé dans les dernières secondes. Le directeur sportif Jason Wilcox avait même semblé sonné après le coup de sifflet final au Hill Dickinson Stadium. «Le mandat de Michael Carrick à Old Trafford ne peut que mal tourner, les Red Devils se retrouvant confrontés à un scénario familier», avertit Sky Sports. Un record improbable a même été battu hier soir. C’est la première fois en 145 tentatives que les Red Devils perdent à domicile après avoir mené de deux buts…

Il y a également un contexte plus général et tendu au club depuis quelques jours. Cette élimination intervient alors que le tout jeune JJ Gabriel souhaite quitter Manchester United. L’attaquant de 15 ans, considéré comme l’un des grands espoirs du club, a demandé, en accord avec sa famille, la résiliation de son contrat, déçu par son absence d’opportunités en équipe première. Il n’a même pas participé aux entraînements cette semaine. Forcément, il attise déjà les convoitises. La plupart des grands clubs européens, comme le PSG, mais aussi le Real Madrid et le FC Barcelone, sont déjà sur ses traces.