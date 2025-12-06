PSG - Rennes : Matvey Safonov a envoyé un message fort à Luis Enrique et Lucas Chevalier !

Arrivé en provenance de Krasnodar à l’été 2024 pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov aurait pu entrevoir un rôle grandissant après le départ du portier italien du côté de Manchester City. Malheuresement pour lui, l’arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale française lors du dernier mercato estival a tout changé. Numéro 2 au poste de gardien de but et auteur de 17 petites apparitions toutes compétitions confondues la saison passée (1508 minutes de jeu disputées), le numéro 39 des champions d’Europe a finalement repris place sur le banc des remplaçants depuis le début de cet exercice 2025-2026.

Ce samedi soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le droitier d’1m92 profitait pourtant de l’absence de Lucas Chevalier - touché à la cheville après un tacle assassin de Lamine Camara - pour disputer ses premières minutes. Préféré à Renato Marin pour débuter face aux Rennais, Safonov a plus que tenu son rang. Rassurant dans ses premières relances et n’hésitant pas à donner de la voix pour placer sa défense, le Russe a surtout fait lever le Parc des Princes en détournant magistralement la frappe d’Esteban Lepaul sur son poteau (27e).

Safonov a tout bien fait

Un arrêt d’autant plus décisif que Khvicha Kvaratskhelia trouvait lui la faille quelques secondes plus tard (28e). Mis en confiance par cette première parade, Safonov sortait encore le grand jeu sur une tentative de Valentin Rongier (33e). Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 mais qui a régulièrement été annoncé partant ces dernières semaines poursuivait finalement son entreprise au retour des vestiaires. Toujours aussi serein sur sa ligne, il terminait cette rencontre avec le sentiment du devoir accompli et un premier clean-sheet (5-0).

Une performance solide qui ne semblait d’ailleurs pas étonner ses coéquipiers. «Avec chaque joueur, on se sent rassuré, on est une équipe, on est très content de l’avoir avec nous», indiquait, à ce titre, Senny Mayulu, interrogé sur le portier russe. «Peu importe le gardien qu’on a, on a trois grands gardiens, même les jeunes qui montent aussi, on est fiers, on a tous confiance en eux, ils font le taf», assurait, quelques minutes plus tôt, Warren Zaïre-Emery. Une chose est sûre, Matvey Safonov a prouvé, ce samedi soir, qu’il pouvait être plus qu’un simple joker de luxe. Reste désormais à savoir si Luis Enrique renouvellera, ou non, l’expérience…