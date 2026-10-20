PSG-FC Barcelone : comment Dro Fernández a terriblement fait souffrir Hansi Flick

Comme on se retrouve. Deux clubs qui se connaissent bien s’affrontent ce soir sur la pelouse du Parc des Princes pour le compte de la 3e journée de la Ligue des Champions (coup d’envoi 21h). Les rapports, historiques, conflictuels, et même amicaux, ne manquent pas. C’est un peu les montagnes russes relationnelles entre les deux directions. L’heure est plutôt à la détente actuellement, en témoigne l’entente entre Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi, après quelques années de guerre ouverte consécutives à la remontada et au transfert de Neymar vers la capitale française.

La suite après cette publicité

Même si les supporters des deux équipes ont du mal à s’apprécier, un contexte souvent exacerbé par la rivalité sportive des dernières années, force est de constater que beaucoup d’éléments parisiens sont estampillés "Barça" en ce moment. Luis Enrique, le plus grand entraîneur de l’histoire du PSG, est fan blaugrana. Il y a joué et y a entraîné. Ferran Torres vient d’être transféré de la Catalogne vers Paris. Ousmane Dembélé a porté les deux maillots, tout comme Lucas Digne et désormais Dro Fernández. Le cas du jeune milieu de terrain fut même le dernier moment de friction.

Flick s’est senti trahi

Retour 11 mois en arrière lorsque le joueur formé à la Masia a préféré s’envoler vers le PSG, alors que les Culés misaient beaucoup sur lui. Arrivé un an plus tôt, Flick avait perçu ses qualités et commencé à lui offrir ses premières minutes en professionnels. En décembre, il cumule 5 apparitions, dont une titularisation en Ligue des Champions. Sans doute un peu frustré, et influencé par son agent, Iván de la Peña, le même que Luis Enrique dont il est très proche, "Dro" communique finalement sa décision de s’en aller dès janvier, alors que le Barça lui préparait une prolongation pour le jour où il atteindrait sa majorité, le 12 janvier 2026.

La suite après cette publicité

D’après la presse espagnole, il s’agit du coup le plus rude reçu par Flick dans son aventure barcelonaise. Il ne s’attendait pas du tout à ce départ et vécu cet épisode comme une véritable trahison. Cela a engendré une certaine tension dans le vestiaire, décrit AS. Mais avec Pedri, Dani Olmo, Fermín López ou encore Gavi, Dro Fernández craignait que son avenir soit bouché. Il a privilégié une autre solution, séduit par le discours de Luis Enrique à l’autre bout du fil. Le PSG l’a recruté pour 8 M€, gonflant un peu le chèque au passage pour apaiser sa relation avec le Barça. Avec un temps de jeu à Paris qui commence à grossir un peu (7 apparitions depuis le début de la saison), l’avenir dira si le prospect a fait le bon choix.