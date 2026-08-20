Raja Casablanca : Nabil Alioui dément les informations sur sa visite médicale ratée

Pressenti pour rejoindre le Raja Casablanca cet été, Nabil Alioui ne signera finalement pas. Certaines rumeurs laissaient entendre que l’ancien Havrais n’avait pas satisfait à la visite médicale, ce que l’intéressé a formellement démenti sur ses réseaux sociaux. «Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux. Toutefois, face aux informations qui circulent ces derniers jours concernant ma situation, il me paraît aujourd’hui nécessaire de rétablir les faits, avec sérénité, transparence et respect. Plusieurs publications ont récemment affirmé que je n’aurais pas satisfait à une visite médicale dans le cadre de discussions avec un grand club de la capitale économique. Je tiens donc à apporter une précision importante : les examens médicaux que j’ai effectués se sont déroulés normalement et aucune anomalie particulière ne m’a été communiquée à l’issue de ceux-ci», indique le joueur de Damac, en Arabie saoudite.

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Dans sa story Nabil Alioui met fin aux rumeurs concernant un transfert avorté à Casablanca…



C’est juste dingue… pic.twitter.com/XElfFtDa1b — SOCCER212 (@SCCR_212) August 19, 2026

«Une conclusion défavorable concernant mon aptitude sportive m’a néanmoins été communiquée, notamment en raison de certains éléments liés à mon historique médical ainsi qu’à mon activité sportive récente. Cette conclusion a naturellement suscité chez moi une profonde incompréhension. Depuis plusieurs mois, j’ai repris normalement l’entraînement collectif avec mon club et j’ai également participé à des rencontres, sans difficulté physique particulière, sans limitation et sans problème m’empêchant d’exercer mon métier de footballeur professionnel. Afin de lever tout doute et d’obtenir une évaluation médicale complémentaire, indépendante et objective, j’ai donc décidé de réaliser une contre-visite médicale au Saudi German Hospital - Aseer, où j’ai effectué de nouveaux examens médicaux complets. À l’issue de cette contre-évaluation, mon aptitude à la pratique du football professionnel et à la compétition m’a été confirmée. Cette confirmation médicale est importante pour moi, car elle permet de rétablir une réalité simple : je suis apte à exercer mon métier et à poursuivre ma carrière de footballeur professionnel.»