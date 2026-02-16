La nouvelle sortie déroutante de Luis Enrique après le coup de gueule d’Ousmane Dembélé

«Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut». La déclaration d’Ousmane Dembélé au sortir de la défaite du PSG contre Rennes (1-3) n’a pas manqué de faire réagir. Dans la foulée, journalistes, observateurs et suiveurs du club se sont logiquement demandés à qui s’adressaient les reproches de l’international français.

De son côté, Luis Enrique a rapidement adopté une posture qu’on lui connaît désormais bien. «Les déclarations des joueurs à la fin du match n’ont aucune valeur. Aucune. Celles des entraîneurs non plus, mais celles des joueurs, vraiment aucune», lançait le technicien parisien. Oui mais voilà, ce lundi, en conférence de presse, le coach espagnol a été relancé sur cette sortie polémique. L’occasion d’en savoir plus sur les intentions de l’ancien joueur du FC Barcelone ? La réponse est la suivante.

Luis Enrique balaye les questions

«Il y a toujours beaucoup de bruit autour du PSG. Il faut l’accepter et…voilà». Une nouvelle sortie limpide de Luis Enrique qui n’a, semble-t-il, pas suffit aux journalistes présents à Monaco. Relancé sur le même sujet, l’Asturien n’a pourtant rien lâché. «Ce que j’ai dit c’est très clair. Il y a toujours du bruit autour du PSG et on y est habitués», martelait l’homme de 55 ans. Il fallait, peut-être, finalement se référer aux propos de Joao Neves, quelques minutes plus tôt, pour comprendre plus en détails le discours prononcé par Ousmane Dembélé : à savoir un collectif moins conquérant et parfois plombé par un excès d’individualisme.

«L’équipe n’aime pas perdre des matchs mais ça arrive dans le football. On essaye d’avoir des victoires, on a hâte du prochain match. On est capables de savoir où on peut s’améliorer. On va jouer collectivement, presser sans ballon et essayer d’avoir le ballon. C’est comme ça le PSG, on va tout faire pour avoir la victoire mardi», promettait le milieu de terrain portugais. Après les rappels à l’ordre, place donc au terrain où les champions d’Europe en titre feront tout pour prendre une belle option sur les phases finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

