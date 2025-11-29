Metz : Le Mignan calme le jeu avec Koffi Kouao

Après la défaite du FC Metz à domicile contre Rennes, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 (1-0), Stéphane Le Mignan a tenu à calmer la situation autour de Koffi Kouao. Le latéral messin, contrarié de ne pas avoir été titularisé, avait refusé de partir à l’échauffement, un comportement qui aurait pu créer la polémique.

L’entraîneur messin a minimisé l’incident, expliquant sa décision et réaffirmant sa confiance en son joueur. « J’ai décidé de ne pas le faire jouer parce qu’il a joué tous les matchs depuis le début de saison, avec de bonnes prestations. La semaine dernière, j’étais un peu moins satisfait. Je pensais que ce n’était pas la meilleure personne par rapport à notre plan de jeu, défensivement et offensivement. Il n’y a pas de souci avec Koffi. Il est déçu forcément. Il a tout le temps joué. Il va repartir de l’avant, il n’y a pas de problème avec ça », a-t-il assuré au micro de Ligue 1+.