L’UEFA peut encore bloquer le projet de Super League

Dans un communiqué publié ce jeudi matin, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions, comme la Super League, seraient contraires au droit de l’Union Européenne. Une sortie qui a rapidement eu l’effet d’une bombe pour le football mondial, débouchant quelques minutes plus tard sur une proposition de l’organisation A22 pour une nouvelle compétition européenne ouverte avec 64 clubs répartis en trois ligues. Oui mais voilà, selon nos dernières informations émanant d’une source proche du dossier, l’UEFA dispose encore d’un levier d’action pour bloquer ce projet de Super League.

En mettant à jour ses règles d’autorisation pour les compétitions internationales de clubs, circulaire disponible sur le site de l’UEFA, l’instance pourrait, en effet, enrayer le projet porté par A22 Sports et défendu par le Barça ou encore le Real. Précisons, cependant, qu’un flou persiste sur la capacité de l’UEFA de modifier ses critères. L’incertitude actuelle résidant sur le fait que personne ne sait, à l’heure où nous écrivons ces lignes, comment ce document peut être mis à jour et quels critères seraient jugés satisfaisants - et par qui - pour bloquer la Super League. Affaire à suivre…