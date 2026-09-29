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UEFA Nations League

Portugal : Cristiano Ronaldo absent de l’entraînement…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Danemark Portugal

À deux jours de son match de Ligue des Nations face au Danemark, le Portugal s’entraînait cet après-midi dans les installations du club de Malmö. Et encore une fois, Cristiano Ronaldo (41 ans) a provoqué un début de polémique sur fond d’imbroglio. Après sa bouderie face à la Norvège suite au choix de son sélectionneur de ne pas le faire entrer en jeu (une première depuis 18 ans), CR7 s’est distingué par son absence à l’entraînement.

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Alors que 19 joueurs portugais se sont présentés sur la pelouse de l’Eleda Stadion, João Félix et Francisco Conceição n’étaient pas présents, comme prévu. En revanche, Ronaldo était bien là, mais une demi-heure avant le début de la session, avant d’aller discuter brièvement avec Jorge Jesus et de rentrer à l’hôtel des joueurs. A Bola annonce que la fédération portugaise a justifié le retour à l’hôtel de CR7 parce que les installations de Malmö ne disposaient pas de l’équipement nécessaire au travail individuel du célèbre numéro 7.

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