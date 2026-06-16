CdM 2026, Sénégal : Mendy s’incline devant la France

Édouard Mendy a regretté le manque de constance du Sénégal après la défaite face à la France (3-1) lors de la première journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Le gardien des Lions de la Teranga a estimé que son équipe n’avait pas réussi à appliquer son plan de jeu sur l’ensemble de la rencontre, malgré une première période convaincante conclue sur un score nul.

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« Même en général, même si la première on est revenu à un score vierge, on n’a pas réussi à mettre en place le plan de jeu, on a été poussifs. On savait qu’il fallait revenir en haussant le niveau, en étant plus tranchants offensivement. Contre ces équipes-là, il faut être pointus offensivement et défensivement. En face, c’est du talent. Pour le premier match, est passé, on doit apprendre de ce match et apprendre de l’opposition. L’opposition n’a pas été trop forte collectivement. On connaît nos qualités, on pouvait faire plus, on l’a fait par épisodes. On devait être plus constant avec la balle. On avait une belle opposition en face même si on avait gagné ce match. La poule n’était pas terminée, comme en 2022, on doit se concentrer sur la Norvège. »