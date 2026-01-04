OM : Roberto De Zerbi dézingue Bakola et Vaz

Très agacé de la prestation de son équipe contre le FC Nantes, Roberto De Zerbi a eu des mots forts après la défaite contre les Canaris. Réduits à neuf, les Phocéens ont logiquement coulé contre les Nantais (0-2), mais le technicien phocéen n’a pas souhaité faire entrer les jeunes Robinio Vaz et Darryl Bakola pour l’occasion. Et pour l’Italien, cela n’a rien à voir avec la situation contractuelle des deux talents de 18 ans.

«Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si, selon moi, ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. (…) Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser que tout est déjà acquis», a-t-il lâché en conférence de presse. Des mots forts.