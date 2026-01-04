Menu Rechercher
Commenter 57
Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi dézingue Bakola et Vaz

Par Samuel Zemour
1 min.
Roberto de Zerbi @Maxppp
Marseille 0-2 Nantes

Très agacé de la prestation de son équipe contre le FC Nantes, Roberto De Zerbi a eu des mots forts après la défaite contre les Canaris. Réduits à neuf, les Phocéens ont logiquement coulé contre les Nantais (0-2), mais le technicien phocéen n’a pas souhaité faire entrer les jeunes Robinio Vaz et Darryl Bakola pour l’occasion. Et pour l’Italien, cela n’a rien à voir avec la situation contractuelle des deux talents de 18 ans.

La suite après cette publicité

«Si Bakola et Vaz ne jouent pas, c’est que je considère qu’ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n’a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je sais qu’il y a eu des propositions pour renouveler leur contrat, mais si, selon moi, ils sont en mesure de jouer, ils le font. Je ne vais pas les empêcher de jouer s’ils ne renouvellent pas leur contrat. Mais ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas. (…) Quand je les ai lancés, ils le méritaient. Mais c’est là qu’ils doivent tout donner, ils ne peuvent pas penser que tout est déjà acquis», a-t-il lâché en conférence de presse. Des mots forts.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (57)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Darryl Bakola
Robinio Vaz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Darryl Bakola Darryl Bakola
Robinio Vaz Robinio Vaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier