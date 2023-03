Serie A : la Fiorentina replonge l’AC Milan en plein doute

Suite de la 25ème journée de Serie A ce samedi soir avec une belle affiche entre l’AC Milan et la Fiorentina, deux équipes qui joueront respectivement une rencontre européenne en semaine en Ligue des Champions et en Ligue Europa Conférence. Pour cette rencontre, le stade Artemio Franchi n’a pas oublié de rendre hommage à son légendaire capitaine Davide Astori, formé à l’AC Milan et tragiquement décédé à 31 ans il y a 5 ans jour pour jour. Alors que les deux portiers du match, Pietro Terracciano et Mike Maignan, se répondaient efficacement en bloquant les tentatives de leurs adversaires respectifs, c’est bien l’attaquant argentin, Nicolás González qui a ouvert le score pour la Fiorentina sur pénalty (49e).

classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Naples 65 25 21 2 2 58 16 42 2 Lazio 48 25 14 6 5 41 19 22 3 Inter Milan 47 24 15 2 7 44 28 16 4 Milan 47 25 14 5 6 42 32 10 5 Rome 44 24 13 5 6 31 21 10 6 Atalanta 42 25 12 6 7 42 28 14 7 Juventus 35 24 15 5 4 40 19 21 8 Bologne 35 24 10 5 9 31 33 -2 9 Udinese 32 25 7 11 7 33 30 3 10 Monza 32 25 9 5 11 30 35 -5 11 Torino 31 24 8 7 9 26 29 -3 12 Fiorentina 31 25 8 7 10 29 31 -2 Voir le classement complet

A l’approche du coup de sifflet final, la Viola s’est définitivement mise à l’abri sur une réalisation de Luka Jović (87e). Le Français Theo Hernández a sauvé l’honneur dans les derniers instants (90e+5) mais cela n’a pas suffi pour éviter le revers (2-1). Au classement, l’AC Milan perd une occasion de conforter sa place en haut du tableau et laisse une chance à l’AS Roma de reprendre la 4ème place en cas de succès contre la Juventus dimanche soir. La Fiorentina marque de précieux points pour monter à la 12ème position de la Serie A. Le weekend prochain, les Rossoneri accueilleront la Salernitana, tandis que la Viola se déplacera chez le promu de la Cremonese, au cours de la 26ème journée du championnat italien.

