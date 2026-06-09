Tottenham prêt à mettre une fortune sur Savinho

Passé proche d’une relégation en Championship, Tottenham veut connaître une saison plus calme pour le prochain exercice. Les Spurs qui ont déjà accueilli Andrew Robertson (Liverpool) et devraient faire venir Marco Senesi (Bournemouth) visent aussi un renfort offensif. Pour ce faire, le club anglais aurait jeté son dévolu sur Savinho, une cible de longue date du club londonien.

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Sous contrat jusqu’en juin 2031, Savinho (22 ans) reste cependant sur une saison décevante avec 4 buts et 3 offrandes en 36 matches. Selon le Daily Mail, cela ne fait pas peur à Tottenham qui est en discussions avec Manchester City pour un transfert qui devrait tourner aux alentours de 70 millions d’euros.