La réponse équivoque de Morata sur le favoritisme des arbitres avec le Real Madrid

Auteur de 5 réalisations en 6 journées de Liga, Alvaro Morata connait un début de saison particulièrement efficace. À la pointe de l’Atlético, l’Espagnol s’était illustré face au rival, le Real Madrid, en fin septembre dernier. Il avait inscrit un doublé. Mais récemment, de nombreuses polémiques ressortent à propos d’un traitement de faveur que bénéficieraient les Merengues. Morata est bien placé pour en parler, lui qui a évolué pour le club de Florentino Pérez durant plusieurs saisons.

Et justement. Alors que la Roja s’apprête à affronter l’Écosse jeudi soir, un journaliste a interrogé l’attaquant de l’Atlético de Madrid au sujet de la différence d’arbitrage entre son club actuel et son ancienne équipe, le Real Madrid. «Vous connaissez déjà la réponse. Le monde entier connaît la réponse», ironise Alvaro Morata, qui préfère mettre ses mots sur le ton de l’humour. «Je voudrais que tu me le dises toi !», insiste le journaliste. «Rien, tu le sais», rétorque dans un sourire le Madrilène. Morata risque de ne pas se faire que des amis, à l’heure où l’affaire Negreira bat son plein.