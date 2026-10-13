La Direction de l’arbitrage de la FFF reconnaît une erreur après la grave blessure de Tiago Santos

La Direction de l’arbitrage de la Fédération française de football a publié, ce mardi, son débriefing de la 6e journée de Ligue 1, en revenant notamment sur deux situations litigieuses. Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Le Mans FC, à la 90e+2 minute, l’arbitre avait d’abord accordé un deuxième penalty aux Parisiens avant de revenir sur sa décision après intervention de l’assistance vidéo. La FFF a finalement confirmé que cette annulation était conforme aux Lois du Jeu : le Parisien numéro 17 empiétait sur l’arc de cercle au moment du tir et a disputé le ballon repoussé par le gardien. En revanche, aucun empiètement certain du joueur manceau mis en cause n’a pu être établi. Le jeu devait donc reprendre par un coup franc indirect en faveur du Mans, précise le rapport.

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L’instance s’est également penchée sur le cas Tiago Santos, gravement blessé face au HAC. Selon la Direction de l’arbitrage, la gravité de la blessure ne suffit pas à déterminer la sanction disciplinaire : l’intensité du geste, la vitesse d’exécution et la maîtrise technique doivent aussi être prises en compte. Estimant que l’intervention du Havrais ne présentait ni vitesse excessive ni brutalité, la FFF a donc considéré qu’elle ne relevait pas nécessairement d’une faute grossière. Elle précise néanmoins qu’un avertissement aurait été justifié pour cette faute jugée inconsidérée.